Gf Vip, Nicola Pisu a rischio squalifica? Cos’è successo

A causa di una brutta caduta nella casa del Grande Fratello Vip Nicola Pisu ha proferito una frase che potrebbe costargli la squalifica dal reality show.

Nicola Pisu: la squalifica

In queste ore sui social stanno facendo il giro le immagini (e l’audio) di Nicola Pisu, che avrebbe pronunciato una bestemmia per una caduta fatta nella casa del reality show.

Già altri concorrenti prima di lui sono stati squalificati per aver bestemmiato all’interno del reality show e in tanti si stanno chiedendo se la stessa sorte possa toccare proprio a Nicola Pisu.

Prima che la nuova stagione del format prendesse inizio lo stesso conduttore Alfonso Signorini aveva dichiarato: “C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione.

Non significa ‘liberi tutti’, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie saranno però sempre punite“.

Nicola Pisu: la presunta eliminazione

Al momento la produzione del programma non ha fatto ancora sapere quali saranno le misure adottate contro Nicola Pisu ma sono in tanti a credere che molto presto il figlio di Patrizia Mirigliani sarà costretto a lasciare la casa del reality show. Per averne la conferma comunque non resta che attendere un comunicato ufficiale da parte del reality show, mentre la vicenda si sta gonfiando sempre di più sui social.

Nicola Pisu: gli altri concorrenti eliminati

Prima di Nicola Pisu sono stati eliminati dalla Casa del reality show – per motivi identici – anche altri concorrenti: tra questi anche Denis Dosio e Stefano Bettarini. Quest’ultimo in particolare ha scatenato una vera e propria polemica contro il programma che, secondo lui, lo aveva squalificato ingiustamente. Bettarini infatti sosteneva di non aver pronunciato una bestemmia ma un comune intercalare toscano: “Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza darmi mai diritto di replica, atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile.

Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le palle! Infine hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete”, aveva tuonato Bettarini contro Alfonso Signorini.