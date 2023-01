GF Vip, Nicole ci prova con Tavassi: spunta un video che fa infuriare i fan

Al GF Vip potrebbe nascere un triangolo formato da Nicole Murgia, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Sul web è spuntato un video in cui si vede l’attrice di Tutti pazzi per amore che si avvicina pericolosamente al fratello di Guendalina.

GF Vip: Nicole ci prova con Tavassi

Quando Nicole Murgia è diventata concorrente del GF Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia formavano già una coppia. E’ per questo che tutti sono rimasti senza parole nel vedere il video che nelle ultime ore sta girando sui social. Nel filmato in questione si vede l’attrice di Tutti pazzi per amore che si avvicina pericolosamente al fratello di Guendalina.

Nicole e Tavassi: la scena alle spalle di Micol

Nicole ed Edoardo sono in cortiletto con gli altri concorrenti del GF Vip, ma tra loro non c’è Micol. Ad un certo punto, la Murgia chiede a Tavassi di mettersi seduto più vicino e gli accarezza la gamba con fare malizioso. “Dai, vieni più qua“, esclama l’attrice. Il Vippone replica: “Ci vede dai, ci vede“. A chi si riferisce Edoardo? Alla Incorvaia? Nicole insiste e Tavassi chiude: “No, poi è troppo palese“.

Il video fa infuriare i fan degli Incorvassi

Neanche a dirlo, il video della Murgia che ci prova con Tavassi ha fatto il giro dei social, facendo infuriare i fan degli Incorvassi. “Io sono una fan degli Incorvassi ma un comportamento del genere non lo tollero, non è giusto nei confronti di Micol“, ha scritto un utente su Twitter. Alcuni seguaci, però, difendono Edoardo e Nicole, sottolineando che la scena è stata studiata apposta per far ingelosire Daniele Dal Moro, che interesserebbe all’attrice.