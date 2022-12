GF Vip, Nicole Murgia concorrente: la soap Deganello sbarca in tv

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Nicole Murgia è una delle nuove concorrenti del GF Vip 7.

La ragazza, sorella del calciatore Alessandro, porterebbe in tv la soap opera che vede come protagonista Vittoria Deganello.

Alfonso Signorini ha annunciato che al GF Vip 7 arriveranno presto nuovi concorrenti. Tra loro potrebbe esserci Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro. Quest’ultimo è finito al centro del gossip a causa della gravidanza di Vittoria Deganello. Il giocatore e l’ex corteggiatrice hanno avuto un breve flirt, tanto che lui aveva lasciato la moglie e i figli per lei.

Poi, quando è rimasta incinta le ha chiesto di abortire e l’ha mollata. La Deganello, ovviamente, non ha accettato l’aut aut e ha deciso di diventare una mamma single.

Il primo a lanciare l’indiscrezione su Nicole Murgia al GF Vip è stato Amedeo Venza. Dopo di lui anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha parlato della notizia, prima smentendola e poi confermandola.

Investigatore social ha dichiarato:

“Cambio di rotta arrivato qualche minuto fa. Nicole Murgia aveva inizialmente rifiutato il GF ma alla fine ha avuto la liberatoria dal marito! A sorpresa entrerà al GF e noi non vediamo l’ora. Quanti altarini cadranno. Alla fine l’hanno convinta. Le bugie che dici guardando negli occhi la gente usciranno, in questa storia nessuno è santo”.

Secondo Rosica, al GF Vip non entrerà solo Nicole, ma anche la soap con Deganello e Murgia protagonisti.

Appena la notizia della partecipazione della Murgia al GF Vip si è diffusa, in molti hanno chiesto un parere alla Deganello.

In una serie di Instagram Stories, pur non facendo mai il nome della famiglia del padre di sua figlia, ha scritto:

“La verità viene sempre a galla e le persone, chi prima chi poi, si rivelano sempre per quelle che sono! (…) Non vi anticipo niente, vi lascio la sorpresa. (…) Tra poco ci penserà qualcun altro a raccontarvi una storia. (…) Non vedo l’ora giuro”.