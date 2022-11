GF Vip, Nikita al centro delle critiche per la spesa: interviene Onestini

Dopo quasi tre mesi dall’inizio, al GF Vip le liti sono all’ordine del giorno.

Nikita Pelizon è finita al centro delle critiche a causa di qualche anomalia nella lista della spesa. A difendere la Vippona è stato solo Luca Onestini.

GF Vip: Nikita al centro delle critiche per la spesa

Al GF Vip la lista della spesa è, fin dalla prima edizione, un momento cruciale. I concorrenti, anche se agli occhi dei telespettatori mangiano h24, lamentano sempre di avere poco cibo a disposizione. Non a caso, i Vipponi della settima edizione del reality più spiato d’Italia hanno anche dato il via ad uno sciopero.

Nelle ultime ore, come se non bastasse, è scoppiata una lite proprio per la lista della spesa. A finire sommersa dalle critiche è stata Nikita Pelizon.

Le accuse a Nikita Pelizon

Luca Salatino, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi hanno accusato Nikita di aver cancellato il dolcificante dalla lista della spesa. La Pelizon ha immediatamente respinto le accuse, ma i tre Vipponi hanno continuato ad attaccarla. Luca Onestini, sconvolto da tanto accanimento, si è visto costretto ad intervenire.

La difesa di Luca Onestini

Onestini ha immediatamente fatto notare ai compagni del GF Vip che erano in cinque a fare la spesa, motivo per cui non possono accusare solo Nikita. La Pelizon, dal canto suo, si è limitata a sottolineare di essere finita al centro delle critiche solo perché Antonino e Antonella non la “possono vedere“.