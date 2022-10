GF Vip, Nikita contro Antonino: “Usa la gente come pedine”

GF Vip, Nikita Pelizon contro Antonino Spinalbese: la modella perde le staffe per uno scherzo.

Fin dall’inizio del GF Vip, tra Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese non si è creato un grande legame. Nelle ultime ore, la modella si è scagliata contro l’ex di Belen Rodriguez e poi ha cercato un confronto con lui.

GF Vip: Nikita contro Antonino

Uno scherzo organizzato da Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi ha fatto perdere le staffe a Nikita Pelizon. Quest’ultima, che non ha mai apprezzato l’ex di Belen, si è sfogata con Amaurys Perez, spiegando i motivi per cui la burla l’ha fatta infuriare tanto. Sembra che la Vippona non abbia gradito l’atteggiamento dell’ex parrucchiere perché ai suoi occhi si sente “invisibile“.

Le parole di Nikita Pelizon

Nikita, parlando con Amaurys, ha dichiarato:

“Non mi piace questo gioco, è di mer*a. Continuava a trattarmi come un fantasma, non mi parlava mai, non mi guardava, questa cosa mi pesava e non sapevo come dirglielo. Ha buttato giù ogni tanto qualche domanda, stasera decide di fare uno scherzo dove mette in mezzo Antonella, Giaele e Edoardo. Mi ha messo alla prova, mi ha fatto un test. Tu usi la gente come pedine. Ci ho messo settimane per avere il coraggio di parlarti e tu fai tutta questa montatura?”.

Perez, che è sempre molto ragionevole, le ha consigliato di provare a chiarirsi con Antonino. Solo in questo modo, a suo dire, eviterà di far esplodere una bomba che non merita di essere tale.

Il confronto tra Nikita e Antonino

Su suggerimento di Amaurys, Nikita ha provato a parlare con Antonino. La Pelizon, senza troppi giri di parole, ha chiesto al coinquilino il motivo per cui la tratta come un “fantasma”.

Spinalbese ha replicato:

“Non c’è un perchè, sono abituato che nel fare le domande ci debba essere una confidenza, fare una domanda senza avere confidenza… mi estraneo, secondo me le cose dovrebbero uscire da sè. (…) Vediamo come va, io sono di mio così, so che sono difficile, e uno che può mettere ansia, perchè sono chiuso, sto sulle mie”.

Nelle prossime puntate del GF Vip scopriremo se il confronto è stato risolutore o meno.