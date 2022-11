GF Vip, Nikita contro Giaele: la dichiarazione a Luca Onestini

Al GF Vip Nikita ha ammesso di essere convinta che a Giaele De Donà interessi Luca Onestini.

Nelle ultime ore al GF Vip Nikita Pelizon ha notato un certo interessamento di Giaele De Donà nei confronti di Luca Onestini e così ha deciso di dichiararsi all’ex volto di Uomini e Donne.

Nikita Pelizon e Luca Onestini

Da quanto Luca Onestini è entrato nella casa del GF Vip, Nikita Pelizon avrebbe notato un interessamento nei suoi confronti da parte di Giaele De Donà e, per questo, avrebbe deciso di batterla sul tempo e dichiararsi per prima all’ex fidanzato di Ivana Mrazova, per cui lei si era detta interessata da prima (mentre Giaele De Donà, finora, ha manifestato il suo interesse solo nei cofnronti di Antonino Spinalbese).

“Una persona che prima dà tutte le sue attenzioni ad un singolo individuo della casa poi entri tu e inizia a non considerare tutte le altre persone ed inizia a considerare te… hai capito di chi parlo? Io dico, ma sono cose tutte talmente stupide… che mi dico: ‘posso perdere la mia leggerezza per questa cosa? Non ha senso’.

Non ha senso neanche che sto lì che…”, ha detto Nikita parlando di Giaele a Luca Onestini, e ancora: “Non so se io ti do fastidio… se hai preso male quella cosa che hai visto in puntata…”

Luca ha ammesso che avrebbe avuto piacere di quanto visto in puntata e Nikita ha affermato “Idem”. In tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi e se magari saranno loro a formare una nuova coppia al GF Vip.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan del programma non resta che attendere.