Nikita Pelizon, dopo l’ultima puntata del GF Vip, è finita nel mirino di quasi tutti i concorrenti. Mentre la Vippona discuteva con Andrea Maestrelli, Luca Onestini si è intromesso per attaccarla.

GF Vip, Nikita discute con Andrea

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Nikita Pelizon ha commesso un errore che potrebbe costarle caro. Nel corso della catena di salvataggio, la Vippona ha salvato Davide Donadei invece che l’amico Daniele Dal Moro. La triestina, discutendo con Andrea Maestrelli della cosa, ha così spiegato la sua scelta: “Col fatto della storia con Oriana, che lui il GF l’ha già fatto, con tutti gli aerei che riceve, secondo me si salva a priori e di base non va mai in nomination. Io ho fatto questo ragionamento in quel momento e comunque mi trovavo in difficoltà perché non volevo scegliere tra voi due. Per questo ho fatto la conta”. Luca Onestini si è intromesso per attaccarla.

Onestini interviene per attaccarla

Onestini, senza pensarci più di tanto, ha attaccato Nikita:

“Amore dai, ormai hai la credibilità di un puff, zero. L’hai detto te che senti le voci e vedi cose. Lo hai fatto anche con me“.

In effetti, non è solo Luca a non credere alla versione di Nikita, ma anche gli altri Vipponi. Non a caso, la Pelizon è finita in nomination.

GF Vip: i concorrenti delusi da Nikita

Dopo l’ultima diretta del GF Vip, quasi tutti i concorrenti si sono detti delusi da Nikita. Perfino l’amica Antonella Fiordelisi non ha apprezzato le critiche che la coinquilina le ha mosso nel silenzio del confessionale. La Vippona sarà la prossima eliminata? Lo scopriremo nella puntata di giovedì 9 marzo 2023.