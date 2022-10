GF Vip, Nikita dopo la squalifica di Ginevra: “Le ha lasciato un regalo dentro la valigia”

Nikita Pelizon avrebbe inserito un regalo per Ginevra Lamborghini nella sua valigia al GF Vip.

Nella casa del GF Vip Nikita Pelizon aveva instaurato un rapporto speciale con Ginevra Lamborghini, squalificata dal programma per il suo comportamento con Marco Bellavia. Prima che Ginevra lasciasse il programma Nikita le avrebbe infilato un regalo nella sua valigia.

Nikita Pelizon: il regalo a Ginevra

In tanti tra gli utenti sui social sono rimasti colpiti dal modo in cui Nikita Pelizon ha provato a consolare l’amica Ginevra Lamborghini dopo la sua squalifica dal GF Vip. Nikita ha tentato anzitutto di consolarla in merito alle accuse di bullismo (l’ereditiera è stata squalificata per alcune delle sue frasi ingiuste contro Marco Bellavia) e a seguire le avrebbe preparato le valigie, inserendo in una di queste un regalo (che Ginevra potrebbe aver visto una volta tornata a casa).

In tanti tra gli utenti sui social hanno lodato il comportamento avuto da Nikita con Ginevra e si chiedono se sarà lei la vincitrice di questa sesta edizione del programma, che si preannuncia essere una delle più lunghe in assoluto.

La squalifica di Ginevra

Per giorni il pubblico social ha chiesto a gran voce che venissero presi provvedimenti contro i concorrenti del GF Vip per il loro comportamento contro Marco Bellavia, che ha lasciato il programma per i suoi problemi di depressione e per esser stato escluso e ostacolato dagli altri volti vip all’interno della Casa.

La vicenda è costata a Ginevra la squalifica dal programma mentre Giovanni Ciacci è stato escluso al televoto flash.