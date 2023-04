Gf Vip, Nikita è sempre più esclusa?

Come sempre non mancano episodi controversi nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis avrebbero cercato di escludere ancora una volta Nikita Pelizon. Tutto è iniziato quando i vip ancora in gara hanno continuato a lavorare sull’ultima puntata del GF Vip Radio. Giaiele De Dona, l’organizzatore dello show, ha chiesto: “Cominciamo a fare delle domande a Nikita?”. Edoardo Tavassi ha risposto a quel punto: “No, fammele fare a Micol e Oriana”. Il fratello di Guendalina preferiva infatti interagire con chi, a suo dire, aveva confidenza. Giaele ha chiesto di nuovo chi volesse fare domande alla Pelizon, ma Edoardo è di nuovo intervenuto contrariato. Anche Alberto si è rifiutato. A quel punto, Milena Miconi si è arrabbiata dicendo: “Oh, ragazzi, è una domanda. Cioè, si può fare. La faccio io ma anche qualcun altro, così movimentiamo la faccenda…”.

Il comportamento di Alberto ed Edoardo non è piaciuto

L’atteggiamento da parte di Alberto ed Edoardo non è piaciuto ai telespettatori, soprattutto ai fan di Nikita. Questi hanno notato come simili comportamenti vadano a cozzare contro la lotta per le inclusioni di cui questa edizione del reality dovrebbe fare da portavoce.

Nikita potrebbe vincere il Gf Vip?

Intervistata a Vanity Fair, Sonia Bruganelli ha parlato dei possibili vincitori del Gf Vip. L’opinionista del reality ha spiegato che meritevoli della vittoria sono Nikita e Oriana. La prima perché sarebbe riuscita a rimanere fredda gestendo tutto senza mai infuriarsi. La seconda perché “ha creato l’apocalisse non appena è entrata”.