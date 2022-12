GF Vip, Nikita in lacrime per il rifiuto di Onestini: "Avevo capito altro"

Due di picche al GF Vip per Nikita Pelizon.

Luca Onestini, con grande sincerità, le ha detto per l’ennesima volta che la vede solo come un’amica. La Vippona è finita in lacrime e si è sfogata con alcuni compagni d’avventura.

GF Vip: Nikita in lacrime per il rifiuto di Onestini

Da quando ha messo piede al GF Vip, Luca Onestini ha attirato l’attenzione di Nikita Pelizon. La ragazza, incalzata da Alfonso Signorini, ha confessato che il Vippone era finito nel suo mirino ben prima del reality più spiato d’Italia, quando ha notato su Instagram alcune sue foto.

Nikita non si è fatta avanti perché lui era fidanzato, ma adesso che se lo ritrova single in Casa non è riuscita a resistere alla tentazione. Nelle ultime ore, però, Onestini ha ribadito che la vede come un’amica e lei è finita in lacrime.

Lo sfogo di Nikita Pelizon

Luca è stato chiaro come non mai: “Ti vedo come un’amica“. Nikita non l’ha presa per niente bene. Si è rifugiata nella vasca da bagno e si è abbandonata al pianto.

La Pelizon, viste le attenzioni che le riservava Onestini, ha pensato che il suo sentimento, rispetto all’inizio della sua avventura al GF Vip, fosse cambiato. Sfogandosi con alcuni compagni d’avventura, la Vippona ha ammesso:

“Dalle attenzioni che Luca mi dava avevo capito altro e quindi niente, ho capito male. Adesso devo fare lo switch, ma ovviamente non riesco da un giorno all’altro”.

I dubbi di Nikita Pelizon

Nikita ha concluso: