GF Vip, Nikita in lacrime per Luca Onestini: "Mi ha rifiutata"

GF Vip, Nikita in lacrime per Luca Onestini: "Mi ha rifiutata"

GF Vip, Nikita in lacrime per Luca Onestini: "Mi ha rifiutata"

Nikita Pelizon è scoppiata in lacrime e si è sfogata in confessionale dopo il rifiuto da parte di Luca Onestini.

Dopo essersi dichiarata a Luca Onestini, Nikita Pelizon si è sfogata tra le lacrime in confessionale per esser stata rifiutata dall’ex gieffino.

Nikita Pelizon: lo sfogo per Luca Onestini

Dopo oltre un mese di permanenza all’interno della Casa del GF Vip Nikita Pelizon non ha provato attrazione per nessuno dei suoi coinquilini, ma le cose sono cambiate quando all’interno del programma è entrato Luca Onestini. Nelle ultime ore l’influencer si è confessata con il modello e gli ha espresso i suoi sentimenti per lui, ma Luca non ha nascosto che, al momento, non proverebbe assolutamente nulla per Nikita.

La sua risposta ovviamente ha ferito la modella che, in confessionale, si è sfogata tra le lacrime per quanto accaduto:

“Questa è la prima volta che mi espongo con un ragazzo. E cosa succede? Da dan! Questa è la prima volta che una persona mi dice che va con i piedi di piombo. Solitamente piaccio fisicamente e quindi poi vogliono conoscermi e gli piaccio anche dentro. Così poi ci iniziamo a frequentare con i ragazzi.

Forse mi sono esposta e non è una cosa che faccio. E mi sono sentita… nella testa mi viene la parola rifiuto. Questa è una di quelle cose per cui chiamerei la mia migliore amica e ci parlerei per ore”, ha dichiarato Nikita. Nel frattempo Luca è stato costretto a lasciare temporaneamente il programma perché risultato positivo al Coronavirus e in tanti si chiedono che piega prenderanno le cose tra i due ora che Nikita è stata rifiutata da lui.