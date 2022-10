GF Vip, Nikita Pelizon ha mentito: “Non è single”

Secondo i rumor circolati in rete Nikita Pelizon avrebbe mentito sulla sua vita privata.

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete Nikita Pelizon avrebbe detto una bugia prima di entrare nel cast del GF Vip affermando di essere entrata nella Casa da single.

In realtà secondo Deianira Marzano la concorrente sarebbe “fidanzatissima” e, secondo Chi, il suo compagno sarebbe un famoso imprenditore della ristorazione milanese che, però, ha preferito restare nell’ombra. Dunque Nikita non avrebbe svelato l’identità del suo misterioso cavaliere su sua espressa richiesta e, sempre secondo Chi, i due si sarebbero concessi una lunga videochiamata prima che lei entrasse nella Casa del programma tv. La vicenda verrà svelata in diretta tv? In tanti si chiedono come reagirà Nikita una volta messa difronte alla verità sul suo conto.

Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini

In tanti tra i fan del programma sono rimasti colpiti dal comportamento di Nikita nei confronti dell’ex compagna d’avventura Ginevra Lamborghini, che ha consolato e aiutato a preparare le valigie a seguito della sua squalifica. Ora che il gossip sul suo presunto fidanzato segreto è diventata sempre più insistente, in molti si chiedono se la vicenda avrà ripercussioni sull’opinione generale in merito a Nikita e se le potrebbe costare la fine della sua avventura al GF Vip.

Finora la concorrente era data come una delle papabili candidate alla vittoria di questa sesta edizione del programma.