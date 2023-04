Gf Vip, Nikita riceve un dono speciale da Matteo Diamante: il gesto non passa inosservato

Tra la vincitrice del Gf Vip 7, Nikita Pelizon e l’ex fidanzato, Matteo Diamante potrebbe rinascere l’amore? Questa è la domanda che molti utenti sui social si sono chiesti dopo che l’agente e organizzatore di eventi ha fatto un regalo molto speciale a Nikita.

Il giovane anche durante gli ultimi giorni di permanenza nella casa della ex fidanzata non aveva mai fatto mancare il suo sostegno, eppure questo gesto potrebbe dirci molto della grande complicità che c’è tra i due.

Nikita riceve regalo da Matteo Diamante: il gesto ha attirato l’attenzione della rete

Il regalo che Matteo Diamante ha fatto a Nikita Pelizon – riporta Leggo – è stato tanto semplice quanto romantico: la vincitrice del Gf Vip 7 ha ricevuto dall’ex fidanzato nientemeno che delle rose rosse, un tipo di fiore che, com’è noto è simbolo dell’amore che arde.

In particolare Diamante aveva raccontato della ex al termine della sua breve esperienza nella casa qualche settimana fa: “Anche se non parlavo con Nikita la sostenevo: poi ho avuto quella discussione con George chiarita di recente, lei si è sentita attaccata ma non ce l’avevo con lei e nella Casa ci siamo chiariti. Le ho spiegato anche quelle parole più bruttine che ho detto nei suoi confronti”.

“Te lo avevo detto che ce l’avresti fatta”

Il sostegno di Diamante non è venuto meno, nemmeno proprio nel momento in cui Nikita aveva trionfato nella finalissima del Grande Fratello 7 dello scorso 3 aprile: “Te l’avevo detto che ce l’avresti fatta. Sei sempre stata forte, lo so bene. Fiero di te”, è il commento di Diamante al post nel quale Nikita aveva fatto i dovuti ringraziamenti dopo la vittoria.