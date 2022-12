GF Vip, Nikita si allontana da Onestini: "Risposte vaghe, è pericoloso"

Dopo il due di picche, Nikita Pelizon ha iniziato ad allontanarsi da Luca Onestini.

Sfogandosi con alcuni compagni del GF Vip, la bella triestina ha ammesso che il coinquilino ha alcuni atteggiamenti che lei ritiene pericolosi.

Il flirt tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è finito ancor prima di iniziare. Dopo il due di picche, la ragazza ha iniziato a studiare meglio i comportamenti del coinquilino e ha compreso che alcuni suoi lati caratteriali possono essere pericolosi. La bella triestina, ad esempio, non capisce perché lui gioca con lei e poi si allontana.

Magari le lascia dei messaggi ambigui sul letto e poi rifiuta l’ipotesi di un coinvolgimento.

Parlando con Daniele Dal Moro, Nikita ha raccontato:

“Luca Onestini è bello e interessante ma al contempo ci sono cose che non mi stanno piacendo. Non riesco ad avere una conversazione sciolta con lui, sento che c’è sempre qualcosa che non va. Tipo gli faccio una domanda e mi risponde super vago. Se mi fa una domanda lui e rispondo io, sento che a lui non è piaciuta la mia risposta e si allontana. Dove sta la naturalezza e la scioltezza del dialogo?”.