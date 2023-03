Piccolo incidente nella Casa del GF Vip. Nikita Pelizon ha tirato un pallone contro Luca Onestini, ma ha beccato il lampadario che si è rotto in mille pezzi.

GF: Nikita tira il pallone contro Onestini e rompe un lampadario

Da qualche giorno a questa parte, Nikita Pelizon e Luca Onestini sono tornati ad avere un rapporto civile. Molto probabilmente, si sono riavvicinati perché il GF Vip sta per chiudere i battenti e hanno compreso che è inutile farsi la guerra. Hanno ripreso a scherzare, ma uno degli ultimi giochi è finito male.

Il lampadario finisce in mille pezzi

Nikita ha tirato un pallone gigante contro Onestini, ma ha sbagliato mira e ha colpito il lampadario. Quest’ultimo è finito in mille pezzi, cadendo vicinissimo a Micol Incorvaia. La sorella di Clizia è stata molto fortunata, visto che i vetri avrebbero potuto colpirle il volto. Nessuno si è fatto male e il video del momento è diventato virale.

La reazione di Nikita: il video è virale

“No, non volevo“, ha esclamato Nikita imbarazzata per il piccolo incidente. La regia del GF Vip non le ha fatto nessun rimprovero pubblico, ma di certo sarà stata richiamata all’ordine in confessionale. Nel frattempo, il video del gioco finito male tra la Pelizon e Onestini è virale.