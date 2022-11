GF Vip, non corre buon sangue tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli? Gli indizi sui social

Secondo i rumor in circolazione non correrebbe buon sangue tra Giulia Salemi e l'opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli.

Alcuni scambi di battute avvenuti in diretta al GF Vip tra Giulia Salemi e l’opinionista Sonia Bruganelli hanno fatto credere ai fan che non corra buon sangue tra le due.

Giulia Salemi e Sonia Bruganelli: le frecciatine

Secondo i fan del GF Vip potrebbe essere in corso una lite tra Giulia Salemi e l’opinionista Sonia Bruganelli. A testimoniarlo sarebbero alcuni indizi spuntati sui social e un’affermazione fatta dalla moglie di Paolo Bonolis sul conto dell’influencer, che avrebbe invitato a “vestirsi di più” durante l’ultima diretta del reality show. Nelle ultime ore sui social Giulia Salemi ha anche commentato la serata scrivendo: “Sonia, non ci casco” e in tanti credono che il messaggio stia a indicare una presunta rivalità tra le due.

Ovviamente sulla questione non vi sono conferme e in tanti si domandano se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

Le frasi di Signorini

Di recente i fan dei social hanno preso le difese di Giulia Salemi scagliandosi contro il conduttore del reality show Alfonso Signorini, colpevole di aver fatto alcuni commenti poco graditi sui look sfoggiati dall’influencer in diretta tv. In un caso il conduttore era arrivato a paragonare l’abito in latex dell’influencer a un profilattico, e molti avevano trovato che il suo commento fosse stato di cattivo gusto.

Giulia Salemi per il momento non ha commentato la questione, e in tanti si chiedono se lo farà.