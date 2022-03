GF Vip, non solo Alex e Delia: un altro concorrente ha rapporti a tre?

Una settimana fa Delia Duran rivelava di non essere sposata con Alex e di vivere la relazione in maniera aperta, ma non sarebbero i soli nella Casa

Una settimana fa Delia Duran rivelava di non essere sposata con Alex Belli e di vivere la loro relazione in maniera aperta, ma non sarebbero i soli a farlo nella Casa. Secondo la Duran un altro concorrente avrebbe rapporti a tre.

Grande Fratello Vip, le dichiarazioni di Delia Duran

La concorrente del Grande Fratello Vip, Delia Duran, non smette di incuriosire i tanti fan del reality con le sue dichiarazioni. Questa volta la Duran ha raccontato, a microfoni accesi, a Manila e Miriana di credere che un’altro gieffino viva una relazione aperta come la sua.

Il protagonista del gossip di Delia Duran

La persona in questione sarebbe Giucas Casella che, secondo la Duran, vivrebbe la sua relazione con la compagna Valeria in maniera del tutto aperta.

Prova di questo sarebbe il fatto che la donna ha accettato che il prestigiatore avesse un figlio con un’altra donna. Una possibilità che non sembra affatto da escludere in quanto lo stesso Giucas aveva affermato di vivere l’amore davvero a 360 gradi, senza però specificare ulteriormente. La replica di Casella non è comunque ancora arrivata, ma probabilmente non si farà attendere e giungerà in una delle prossime puntate del reality della Casa più spiata d’Italia.