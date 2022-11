GF Vip, notte di baci: Antonino bacia Giaele. Lei bacia anche Attilio

Notte particolarmente movimentata al GF Vip e ricca di baci. Antonino Spinalbese ha baciato Giaele De Donà, ma lei ha baciato anche Attilio.

Una notte ricca di baci e colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip. È arrivato il tanto atteso bacio tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. La ragazza, però, ha baciato anche Attilio Romita.

GF Vip, notte di baci: Giaele De Donà bacia Attilio Romita

Un sabato sera molto caldo e movimentato nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti, alle 2.30 del mattino, hanno deciso di giocare al gioco della bottiglia, proposta lanciata da Oriana Marzoli. “Facciamo il gioco della bottiglia ma come giochiamo in Spagna, non come giocate in Italia” ha dichiarato. In Italia il gioco prevede obbligo o verità, mentre nella variante spagnola si basa solo su obblighi di natura erotica.

Attilio Romita ha dovuto fare un balletto sensuale con Sarah Altobello. Poi, Giaele De Donà ha dovuto leccare il capezzolo di Antonino Spinalbese, che a sua volta ha leccato l’orecchio di Romita.

L’ex giornalista ha dovuto anche baciare Giaele De Donà. I due si sono scambiati un bacio molto passionale, che ha colpito il pubblico. Molti utenti hanno commentato su Instagram e Twitter, apprezzando il fatto che la ragazza non si sia tirata indietro.

Alcuni hanno, però, sottolineato che i due hanno esagerato. L’ex di Belen Rodriguez, invece, ha dovuto leccare l’orecchio di Attilio, il collo di Wilma e l’alluce di Luciano Punzo.

GF Vip: il bacio tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà

È arrivato anche il tanto atteso bacio tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Il gioco della bottiglia ha spinto i due ad avvicinarsi ancora di più.

Un avvicinamento molto evidente nelle ultime settimane. Daniele Dal Moro, durante il gioco, ha imposto ad Antonino di baciare Giaele. Il concorrente è apparso molto imbarazzato e pensieroso, tanto che Dal Moro gli ha offerto la possibilità di ritirarsi, cosa che ha deciso di non fare. Antonino ha baciato Giaele, ma poi l’ha spinta a baciare anche altri per far apparire la cosa più innocente. I compagni gli hanno fatto notare che era arrossito, ma lui ha spiegato di essere preoccupato per Giaele. “Per Ginevra mi preoccupavo per il fidanzato. Per lei mi preoccupo per il marito. Ma non mi preoccupo per me stesso” ha sottolineato.