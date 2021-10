GF Vip: nuove lacrime di Francesca Cipriani ripensando al fidanzato Alessandro

L'ascolto di alcune canzoni romantiche ha fatto nuovamente sprofondare Francesca Cipriani nella malinconia per il fidanzato Alessandro Rossi

Francesca Cipriani appare sempre più avvilita dalla mancanza del fidanzato Alessandro Rossi. Anche il cartonato regalatole da Alfonso Signorini durante una scorsa puntata del Grande Fratello Vip pare non bastarle più. Così nelle scorse ore, ascoltando alcune pezzi romantici mandati in diffusione nella Casa dalla produzione, l’ex Pupa è nuovamente scoppiata in lacrime inconsolabili.

GF Vip: lo straziante sconforto di Francesca Cipriani

Vera icona sul web grazie alle sue strabordanti reazioni, la bombastica showgirl pare avvertire fortemente il peso della reclusione forzata nella magione romana, soprattutto a causa della lontananza dall’adorato compagno. Vedendo Francesca giù di morale, Signorini aveva anche permesso ai due innamorati di vedersi sulla soglia della porta rossa. Ma i pochi e fugaci minuti dell’incontro non sono evidentemente bastati a risollevare l’umore della gieffina.

Francesca Cipriani vorrebbe infatti poter toccare a abbracciare il suo fidanzato, assicurandosi che lui la ami e che la stia ancora aspettando. Dietro una corazza da super maggiorata sempre solare e felice, la 37enne di Popoli nasconde difatti un animo molto delicato.

Mentre in casa si scatenano le liti, come quella recente tra Soleil Sorge, Raffaella Fico e Jo Squillo, Francesca si è dunque lasciata andare alla commozione, non trattenendo le lacrime all’ascolto di canzoni romantiche passate dalla regia.