GF Vip, nuovo scontro tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: la showgirl ha la meglio sulla soprano.

Nuovo scontro al GF Vip tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Questa volta, ad aver dato il via alla lite, è stato un provvedimento disciplinare che la produzione ha inflitto a tutti i concorrenti. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha avuto la meglio.

GF Vip: nuovo scontro tra Katia e Miriana

La produzione del GF Vip, viste le tante violazioni del regolamento, ha inflitto ai concorrenti una punizione. Come già accaduto altre volte nel corso di questa edizione, i “Vipponi” si sono visti decurtare il 30% del budget settimanale destinato alla spesa. Nello specifico, i motivi che hanno spinto lo staff di Alfonso Signorini a prendere questa decisione sono da ricollerare ai freeze non rispettati, al divieto di fumo in casa e ai ritardi nel portare a termine alcuni ordini.

A leggere il provvedimento ai concorrenti sono stati Miriana Trevisan e Antonio Medugno, che hanno elencato ai coinquilini le infrazioni. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai, nel concludere il comunicato, ha aggiunto:

“Non si bisbiglia sotto le coperte come fanno le vipere, siamo in un covo di vipere”.

E’ bastata questa frase ad accendere un nuovo scontro con Katia Ricciarelli.

Katia e Miriana: volano paroloni

Katia ha immediatamente fatto notare a Miriana che la sua frase era del tutto fuori luogo. La Trevisan, di tutta risposta, ha sottolineato di aver detto soltanto quello che pensa. A questo punto, la soprano ha tuonato:

“Quando finisci di fare discorsi scemi, ti rispondo. L’ironia è bella quando è intelligente”.

La showgirl, stanca di sentirsi sminuire dalla coinquilina, ha replicato a tono:

“Come scherzi tu, scherzo io. Siamo alla pari. C’è chi può fare battute e chi no”.

Miriana, ovviamente, si riferisce alle tante frecciatine che la Ricciarelli, ormai da 5 mesi, le riserva quotidianamente.

Lo sfogo di Miriana

Subito dopo lo scontro, la Trevisan si è sfogata con Manila Nazzaro, sottolineando di essere stanca degli attacchi di Katia. La compagna di Lorenzo Amoruso, che nelle ultime settimane non ha più rapporti con la soprano, si è congratulata con lei per il modo con cui ha rimesso al suo posto la Ricciarelli. Non solo, l’ex Miss Italia ha ammesso che al GF Vip ci sono persone che pretendono di poter ironizzare quando vogliono, pretendendo che gli altri non lo facciano.