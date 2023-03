GF Vip, Onestini contro gli autori e Nikita: le accuse

Al termine dell’ultima diretta del GF Vip, Luca Onestini si è scagliato contro gli autori e Nikita Pelizon. Il Vippone ha lanciato pesanti accuse.

GF Vip: Onestini contro gli autori e Nikita

Luca Onestini è tornato a scagliarsi contro gli autori del GF Vip. Appena i riflettori dell’ultima diretta si sono spenti, il Vippone ha parlato dei video che Alfonso Signorini ha mostrato in puntata in merito al presunto isolamento di Nikita Pelizon. Secondo Luca, la bella triestina fa di tutto per passare da vittima e lo staff di Alfonso Signorini contribuisce alla messa in scena.

Le accuse di Luca Onestini

Parlando con Giaele De Donà, Onestini ha dichiarato:

“Non mi stupisce neanche perché le ho già viste tutte. Cioè ormai è la milionesima pagina. Ciò che mi stupisce è il racconto. Quello mi lascia allibito. La clip montata, isolamento, le cose e le robe cercate di camuffare. I discorsi strani. E quello mi lascia perplesso o che qualcuno ci creda. Quello mi lascia ancora più perplesso. Come ho detto l’altra volta, in quell’altra clip dove ha parlato con Ivana… quello mi lascia allibito”.

Onestini non ha dubbi: Nikita mente

Onestini ha concluso continuando a sostenere che gli autori e Nikita fanno vedere solo quello che vogliono far passare. Luca ha dichiarato: