Ancora tensioni al GF Vip tra Luca Onestini e Nikita Pelizon.

Nelle ultime ore, il Vippone si è scagliato ancora contro la coinquilina perché non accettato un gesto che lei gli ha fatto durante il Game Night.

GF Vip: Onestini contro Nikita

Da tempo, ormai, Luca Onestini e Nikita Pelizon non hanno più alcun tipo di rapporto. Il motivo? Una cotta non corrisposta. La bella triestina, fin dai primissimi minuti del suo arrivo al GF Vip, si è detta interessata a lui. Il Vippone, dal canto suo, non le ha mai dato false speranze, parlando solo di amicizia.

Nonostante tutto, Nikita sostiene che Luca le abbia fatto credere altro. Nelle ultime ore, gli animi si sono riaccesi a causa del Game Night e, alla fine della fiera, Onestini si è scagliato contro la Pelizon.

Il gesto di Nikita a Luca durante il Game Night

Nikita ha dovuto pagare pegno, dicendo a Onestini una frase specifica: “Non mi hai mai illusa“. La Pelizon ha accettato e Luca ha esclamato: “Dai, finalmente dici una verità“.

Appena finito lo sketch, la Vippona ha alzato il dito medio. “Mi ha fatto il dito medio la rosicona oh! Ma ancora non le è passata?“, ha tuonato il ragazzo che non ha affatto gradito il gesto.

Lo sfogo di Onestini su Nikita

Dopo il GF Vip Game Night, Onestini si è sfogato con Oriana Marzoli e Attilio Romita su quanto accaduto con Nikita. Ha dichiarato: