GF Vip, Onestini minaccia di querelare Ivana: "Chiamo l'avvocato"

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip è scoppiata una lite del tutto inaspettata tra Luca Onestini e Ivana Mrazova.

Il Vippone ha addirittura minacciato di querelare l’ex fidanzata.

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Alfonso Signorini ha parlato privatamente con Ivana Mrazova, chiedendogli di spiegare meglio i motivi per cui la storia con Luca Onestini è finita. La Vippona, senza giri di parole, ha ammesso di aver lasciato il fidanzato perché non le è stato vicino quando ha perso il padre.

Il conduttore ha sottolineato: “La storia fra te e Luca Onestini è finita perché lui non ti è stato vicino nel momento in cui tu avevi più bisogno di lui“. Ivana ha replicato:

“Ci siamo lasciati da un anno e mezzo, non lo vedevo da otto mesi. Ad oggi mi sento un po’ come al nostro gieffe, non so come evolverà questa cosa. Quando ho lasciato Luca è stato un periodo molto difficile per me, mio padre era venuto a mancare, mia nonna si era ammalata. Era il periodo di Covid e io non potevo muovermi dalla Repubblica Ceca”.