GF Vip, Oriana bacia un coinquilino in confessionale: ecco chi è

La bellissima Oriana Marzoli, nella serata del 12 novembre 2022, ha ammesso di aver baciato un uomo nel confessionale del GF Vip: ecco i dettagli.

Al Grande Fratello Vip è scoppiata la passione tra due concorrenti, nello specifico Oriana Marzoli ha confessato ad Antonella Fiordelisi di aver baciato un coinquilino nel confessionale, ecco chi è il misterioso uomo di cui ha parlato la showgirl venezuelana.

GF Vip, Oriana Marzoli contesa tra due spasimanti

Oriana Marzoli ha fatto da poco il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ma la sua presenza non è di certo passata inosservata e sin da subito due coinquilini hanno ammesso di essere interessati a lei, si tratta nello specifico di Daniele Dal Moro e di Antonino Spinalbanese.

GF Vip, Oriana Marzoli confessa: “L’ho baciato in confessionale”

Nella serata di sabato 12 novembre 2022, Oriana Marzoli ha confessato ad Antonella Fiordelisi di aver baciato un coinquilino in confessionale, si tratta di Antonino Spinalbanese, l’ex di Belen Rodriguez.

La confessione di Oriana ha spiazzato la Fiordelisi, che non nutrendo una particolare simpatia per Giaele De Donà, ha consigliato all’amica di riferire quanto accaduto in puntata in modo da suscitare la sua gelosia:

“Se non lo dicono fallo capire, perché voglio vedere la faccia di Giaele“.

GF Vip, Antonino Spinalbanese su Oriana: “Le donne sono un mondo da scoprire”

La bellissima Oriana Marzoli è contesa tra Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbanese. Nella mattinata del 13 novembre 2022, l’ex di Belen Rodriguez ha analizzato insieme a Wilma Goich il comportamento assunto dalla showgirl venezuelana nei confronti di Daniele e nei suoi confronti.

Secondo Wilma, Oriana si sta avvicinando a Daniele per testare l’interesse che Antonino ha nei suoi confronti.

Una visione quella di Wilma, che è stata condivisa anche da Spinalbanese, il quale ha ammesso che quest’ipotesi è plausibile e che: “Le donne sono un mondo da scoprire”.

Per scoprire come evolverà questo triangolo amoroso, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di lunedì 14 novembre 2022 del Grande Fratello Vip.