GF Vip, Oriana contro Alberto: "Dovrebbe uscire, è troppo stressato"

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis hanno discusso animatamente. La Vippona sostiene che il coinquilino dovrebbe lasciare il gioco perché “troppo stressato“.

GF Vip: Oriana contro Alberto

Alfonso Signorini, durante l’ultima diretta del GF Vip, ha chiesto a Oriana Marzoli e Alberto De Pisis di spiegare il motivo per cui i loro rapporti sono a dir poco tesi. La prima finalista del reality ha ammesso:

“Risponde sempre male, già glielo dissi tempo fa. Non ce la faccio con queste risposte. Dico che è stressato e per questo dovrebbe uscire. Rispondi sempre male ai tuoi amici anche, io se lo faccio chiedo scusa. Non dico che non sei educato, però certe volte rispondi proprio male”.

La versione di Alberto De Pisis

Alberto, per nulla intimorito dai toni di Oriana, ha replicato:

“Ti invito a non giudicare le mie risposte, anche le tue spesso sono fuori luogo. Forse con un po’ di presunzione, dico che posso avere il vanto delle buone maniere in questa edizione. Ho le mie fragilità, i miei momenti, ma capita a tutti. Ci sono momenti nervosismo, di stress. Sono entrato in confessionale con la premessa ‘So che aspetti Giaele, devo chiedere una cosa’. Sentire che qualcuno origlia è ok, ma che mi bussi, è troppo”.

Alberto e Oriana: caratteri opposti

De Pisis, dando una lezione di “buone maniere” a Oriana, ha proseguito:

“Qui siamo tutti diversi, la base della convivenza c’è anche il saper accettare gli altri. Anche se mi sforzo non riesco ad alzare la voce. Mi trovo bene con tutti, apprezzo le qualità di ognuno di loro. Oriana mi sta estremamente simpatica, le sono affezionato, a volte mi lascia anche disorientato. Milena la riconosco come la persona con la quale parlare”.

Appena Signorini ha chiuso il collegamento, Alberto ha tuonato:

“Pensa al perché ti ho risposto così, parti dalla fonte. Sei tu che mi vieni a sfondare la porta. Se tu mi dicessi ‘Alby scusa avevo fretta di dire una cosa’. Che fretta avevi? Qua non ci corre nessuno dietro. A volte è meglio fare un passo indietro”.

Oriana, a questo punto, ha concluso: “Ti reputo un mio amico, se non mi piace come rispondi io ci tengo a dirlo, come ho fatto“.