GF Vip, Oriana: "Daniele? Se lui si avvicinasse mi lascerei andare"

Dopo il rifiuto di Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli è tornata a rivolgere le sue attenzioni a Daniele Dal Moro.

Nelle ultime ore, la bella venezuelana ha confessato che se lui facesse la prima mossa, lei si lascerebbe andare.

GF Vip: Oriana interessata a Daniele

Appena entrata al GF Vip, Oriana Marzoli si era detta interessata ad Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Quando Alfonso Signorini l’ha messa davanti ad una scelta ha optato per l’ex compagno di Belen Rodriguez. Adesso che il flirt con l’ex parrucchiere è finito, la bella venezuelana è tornata a rivolgere le sue attenzioni a Dal Moro.

La confessione di Oriana Marzoli

Parlando con Nicole Murgia, Oriana ha raccontato:

“Stavo conoscendo tutti e due, in quel momento non mi andava di scegliere, mi ero appena lasciata con il mio ex fidanzato. (…) Mi interessavano tutti e due. Quando stavo bene con Antonino ho sempre provato a parlare con Daniele. Ora parliamo, stiamo bene ma niente di più. (…) Se lui dovesse avvicinarsi, mi lascerei andare. Mi è sempre piaciuto”.

La Marzoli, quindi, sta aspettando il primo passo di Dal Moro. Quest’ultimo, però, ha un piano.

Il piano malefico di Daniele Dal Moro

Daniele, parlando con alcuni compagni del GF Vip, ha confessato di aver capito le intenzioni di Oriana. E’ per questo che ha un piano:

“Non ce la faccio, è più forte di me. Adesso gioco io. Farò cadere tutte le maschere. Non vedo l’ora che sia domani per farmi fare dei massaggi tutto il tempo. Non hai capito, ci tengo”.