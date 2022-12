Gf Vip, Oriana e Antonino non hanno fatto sesso: "A letto non accade solo quello"

Gf Vip, Oriana e Antonino non hanno fatto sesso: "A letto non accade solo que...

Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese non ci sono stati rapporti sessuali.

È questo ciò che i due gieffini hanno dichiarato nel corso della puntata del Gf Vip andata in onda lunedì 5 dicembre. L’influencer venezuelana ha poi spiegato di essersi riavvicinata all’ex di Belen Rodriguez. La questione dunque potrebbe chiudersi qui: “Mi ero fatta dei film”, ha affermato a tale proposito Oriana.

Gf Vip, Oriana e Antonino fanno una rivelazione: “Tra noi solo baci e carezze”

Nel parlare di ciò che c’è stato tra i due gieffini, Alfonso Signorini ha fatto notare che i due sono comunque arrivati fino “ad un certo livello”.

Ha dunque chiesto ad Oriana se si sentisse in qualche modo usata. L’influencer venezuelana ha quindi replicato: “Giuro che tra noi ci sono stati baci e carezze. Non oggi, parlo di giorni fa. Non è accaduto”. Una versione dei fatti confermata da Antonino: “A letto insieme? Ma a letto non accade solo quello”.

Orietta Berti: “Lei è furba e lo provoca con il baby doll”

Nel frattempo Orietta Berti ha pronunciato nei confronti di Oriana una frase non proprio lusinghiera: “Lei è furba, va lì con il baby doll. Lo provoca un po’ e Antonino non è di ferro”. Sonia Bruganelli si è detta concorde e ha chiesto: “Perché far passare un uomo per approfittatore se è la donna che ci ritorna?”.