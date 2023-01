GF Vip, Oriana e Daniele fanno pace. La concorrente venezuelana si dichiara: “Mi piaci”

Oriana e Daniele hanno fatto pace: la concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti al coinquilino, facendo commuovere i fan sui social.

GF Vip, Oriana e Daniele fanno pace

Nella serata di sabato 21 gennaio, dopo aver vissuto momenti di forte tensione, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono infine riappacificati. I due, seduti sul divano della Casa più spiata d’Italia, si sono abbracciati e hanno deciso di parlare del loro rapporto. Come riportato da Biccy.it, la concorrente venezuelana si è dichiarata al coinquilino, ammettendo di provare non solo attrazione ma anche dei sentimenti nei suoi confronti.

“Io sento qualcosa per te. Poi per me è importante sentirmi libera. Questa cosa con te mi succede. Sento che posso essere me stessa e mi fa ridere anche quando ti arrabbi, non sempre ovvio. E non lo so… poi mi viene voglia anche dell’altra cosa”, ha detto Oriana. “Quindi per me trovare queste due cose insieme, il sentimento e l’attrazione è difficilissimo. Ad esempio, anche fuori con l’ultimo ragazzo italiano con cui mi sono frequentata non l’ho trovato.

Era attrazione, ma non c’era altro. Mi ricordo le parole sue che mi diceva ‘ma perché non mi coccoli?’. Non mi veniva naturale, non so perché. Con te invece mi viene. Con te mi va di fare tutto”, ha ammesso.

La concorrente venezuelana si dichiara: “Mi piaci”

Oriana, poi, ha guardato Daniele e ha aggiunto: “Non me l’aspettavo che vuoi che ti dica”. Subito dopo, ha aggiunto: “Poi ok, non sei sicuro di me, va benissimo, se vuoi facciamo le cose piano, senza andare troppo veloce.

Però ti dico la verità, ti parlo con il cuore, non sono mai stata così sincera, mi piaci. Sai che per me espormi così non è facile. Io sento qualcosa e non so spiegarti, sono cose che provi o meno e io le provo”.

I due hanno passato gran parte della serata a scambiarsi abbracci e carezze sul divano. Il momento vissuto dai due gieffini ha fatto emozionare i fan degli “Oriele” che hanno postato svariati messaggi sui social.

Oriana: “Con te sento che posso essere me stessa, mi fa ridere anche quando a volte ti arrabbi. Per me trovare queste due cose insieme è difficile… Se vuoi facciamo piano come hai detto tu” IO IN UNA VALLE DI LACRIME PER QUESTA DICHIARAZIONE DI LEI 😭❤#oriele #gfvip pic.twitter.com/AGvQNU8z24

— sisonokevin (@_soleilandia_) January 22, 2023