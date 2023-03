Strano avvicinamento al GF Vip. Oriana Marzoli ha chiesto un confronto a Martina Nasoni su Daniele Dal Moro, ponendole anche domande intime.

GF Vip: Oriana fa una domanda intima a Martina su Daniele

Oriana Marzoli è molto attratta da Daniele Dal Moro, ma ha parecchi dubbi su di lui. E’ per questo che, nelle ultime ore, ha deciso di confrontarsi con Martina Nasoni, mettendo da parte l’antipatia che nutre nei suoi confronti. La bella venezuelana è convinta di piacere molto al simpatico veneto, ma vuole sapere qualcosa in più sulle sue abitudini intime fuori dal GF Vip. Per arrivare al punto, Oriana ha addirittura chiesto aiuto ad Edoardo Donnamaria, che ha provato invano a scoraggiarla.

Il confronto tra Oriana e Martina

Le due Vippone si sono messe a chiacchierare in veranda. Martina, incalzata da Oriana, ha iniziato a raccontare come si è svolta la sua relazione con Daniele. La Nasoni è partita dai tempi della loro partecipazione al GF, rivelando che subito dopo la puntata lei e Dal Moro hanno dormito insieme. A questo punto, la Marzoli ha voluto sapere se hanno avuto rapporti completi e la ragazza ha risposto in modo affermativo.

Come la prenderà Daniele Dal Moro?

Oriana è apparsa sollevata, poi ha iniziato a parlare in codice. Martina, però, non ha compreso nulla del suo discorso. Come la prenderà Daniele Dal Moro? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF Vip.