GF Vip, Oriana in lacrime a causa di Daniele Dal Moro: cos'è successo

Nelle ultime ore al GF Vip Oriana Marzoli ha provato a riavvicinarsi a Daniele Dal Moro ma lui l’ha mandata via in malomodo.

La concorrente si è sfogata con gli altri concorrenti presenti nel reality show.

Oriana Marzoli in lacrime per Daniele

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essersi deteriorato in maniera irrimediabile e nelle ultime ore Oriana ha manifestato tutta la sua delusione dopo aver cercato di avere con lui un chiarimento. Consolata da Nicole Murgia e Luca Onestini, la concorrente si è sfogata affermando:

“Daniele vuole avere sempre ragione.

Io ho smesso di parlargli per quello che mi ha detto lui. Tu non puoi dirgli qualcosa che non ti piace… Va subito sulla difensiva. Voglio solo più attenzione”.

Oriana ha dimostrato di essere infastidita anche dal comportamento delle sue amiche, Nicole, Micol e Giaele, che si sono concesse una partita a biliardo proprio con Daniele Dal Moro. “Sinceramente non capisco perché mi devo svegliare e sentire le urla e vedere che siete sue amiche.

Mi sembra esagerato”, ha affermato. Giaele ha provato a far ragionare l’influencer, sottolineando come il suo atteggiamento possa minare i rapporti all’interno della Casa.

In tanti si chiedono come si evolveranno per lei le cose all’interno della Casa e se riuscirà ad avere un chiarimento con Daniele Dal Moro.