Gf Vip, Oriana Marzoli litiga in un reality cileno: il video è virale

Alfonso Signorini l’ha incoronata “reina” del reality ed in effetti soprannome non poteva essere più azzeccato. Oriana Marzoli è stata sicuramente una delle protagoniste di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, nonché una delle maggiori sorprese.

Non tutti sanno che Oriana ha preso parte in questi anni a diversi reality show, alcuni dei quali in Cile. In particolare, si diffuso rapidamente sui social un video nel quale la gieffina ha litigato con una concorrente di un noto reality.

(Qualcuno deve traduire questo video non sono bilingue) Oriana dice che non ha nessuna denuncia in Cile

“Questa assurda , ridicola , stupida (domanda)”

“Non sono una terrorista…non ho ucciso nessuno”

Mi sente male dice alla gente di usare un po' il cervello.

Gf Vip, Oriana Marzoli: il video nel reality cileno è virale

Il reality in questione è “Volerias con tu Ex?”. In questo programma del 2016, Oriana Marzoli aveva partecipato in coppia con il suo ex fidanzato. In quell’occasione s’innamorò di un altro ragazzo e risultò inoltre vincitrice del reality. Dalle immagini del breve video è possibile notare quanto i toni della lite siano alquanto accesi.

Oriana Marzoli espulsa dal Cile? Parla la gieffina

Da tempo si vociferava che Oriana Marzoli fosse stata associata a ben 76 denunce legate alla sua partecipazione nei reality del Cile. Sempre in queste ultime ore è diventato virale un video di mtmad nel quale la gieffina ha messo una volta per tutte la parola fine su questo argomento:

“Non sono una terrorista, non sono stata una terrorista, non ho ucciso nessuno dunque in che cazzo di mondo viviamo per farmi una domanda tanto assurda? È ridicola, senza senso, assurda. Poni il caso che in un Paese, per dire a qualcuno “non hai i capelli, sei stupida ecc” non ti lascino entrare. UN po’ di cervello dai, quello che dico è: utilizziamo un po’ il cervello. Non lo abbiamo solo per passare le giornate, ma serve a qualcosa. Diamogli l’utilizzo che si merita. È ovvio che se avessi ucciso qualcuno, non potrei entrare. Se avessi messo una bomba nel Paese, capirei se non mi facessero entrare. Ma ragazzi, per un litigio in un reality! Sicuramente non mi è arrivata nessuna denuncia”.