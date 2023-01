GF Vip, Oriana si dichiara a Onestini ma riceve un mezzo due di picche

Dopo l’infatuazione per Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli ha rivolto le sue attenzioni a Luca Onestini.

La bella venezuelana si è dichiarata al coinquilino del GF Vip, ma ha ricevuto un mezzo due di picche.

Chiuso il flirt con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli è tornata a rivolgere le sue attenzioni a Daniele Dal Moro. Negli ultimi giorni, però, la Vippona si è avvicinata a Luca Onestini e finalmente ha capito di essere attratta da lui. Dopo aver trascorso qualche giorno a giocare in modo provocante, la bella venezuelana ha deciso di dichiararsi, ma ha ricevuto un mezzo due di picche.

Dopo che Oriana si è dichiarata, Luca ha ammesso di avere qualche dubbio sulla veridicità dei suoi sentimenti, visto che si è detta attratta anche da Daniele. A questo punto, la Marzoli ha provato a tranquillizzarlo:

“Inizialmente mi interessavano entrambi, mi sono resa conto dopo che non era così. Alla fine mi piaceva davvero solo uno. Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l’altro. Una mia amica mi ha detto ‘smetti di sederti sul divano che non è comodo per te, quando c’è una persona per cui potrebbe essere comodo e quando tu hai davanti un divano più comodo per te’. Allora lì ho capito e mi sono resa conto di tutto”.