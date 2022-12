GF Vip, Oriana smaschera Antonino: "Cosa mi ha detto sotto le coperte"

Al GF Vip 7 Oriana Marzoli è tornata a scagliarsi contro Antonino Spinalbese, che a suo dire l’avrebbe usata per una notte di passione all’interno della Casa.

Oriana Marzoli contro Antonino Spinalbese

Stufa di quanto affermato da Antonino Spinalbese al GF Vip, Oriana Marzoli è tornata ad attaccare l’hair stylist che, a suo dire, l’avrebbe usata solo per il suo piacere senza badare ai suoi sentimenti.

“Mi ricordo pure le frasi che mi diceva ‘Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti’. Mi disse pure che non mi poteva stare troppo davanti perché non riusciva a dirmi di no. Adesso parlo, prima non ho mai voluto parlare, però ora mi sono rotta.

Ora è tempo di dire tutta la verità. Sotto la coperta mi diceva che non poteva resistermi. Sono sempre stata una donna e non avevo aperto bocca. Adesso prova a farmi passare per una bambina di 15 anni che si è infatuata. Non è vero nulla che pensavo di essere già la sua fidanzata e moglie futura”, ha dichiarato Oriana, che infine ha lanciato una stoccata ad Antonino menzionando la sua celebre ex, Belen Rodriguez (che a suo dire lo avrebbe usato proprio come lui ha fatto con lei):

“Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma.

E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri. Ha finto una discussione con me per avere un pretesto per non parlarmi. Non ce la faccio che schifo vomito. Dice anche che si pente? Mi pento io di essere stata con lui!”

Antonino replicherà alle parole della modella? Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma in tanti, tra i fan dei social, si sono schierati dalla parte di Oriana dopo quanto accaduto tra lei e l’hair stylist sotto le coperte del reality show.