Oriana Marzoli non ha alcun dubbio: Antonino Spinalbese sta ancora male per Belen Rodriguez.

Sfogandosi con alcuni compagni del GF Vip, la bella venezuelana ha svelato tutto quello che è accaduto sotto le coperte con l’ex parrucchiere.

La love story tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è durata giusto il tempo di qualche coccola sotto le coperte. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, l’ex parrucchiere ha chiarito ancora una volta di non voler avere una relazione con la coinquilina.

Oriana è finita in lacrime e, dopo la diretta, si è sfogata con alcuni compagni d’avventura. La bella venezuelana sostiene che Antonino stia ancora male per Belen Rodriguez.

Parlando con Luca Onestini, Oriana ha vuotato il sacco:

“Lui non si è comportato bene con me. Poi davanti a tutti scarica tutto. Lui ha dormito con me. Anche dopo che avevamo discusso mi ha riempita di baci in tutta la faccia. Ma dai, un ragazzo che vuole solo quella cosa da me. Mi riempiva di baci, mi accarezzava e mi lisciava con dolcezza. Se ho pianto è perché tra noi è successo qualcosa. Sotto le coperte non c’è stato solo qualcosa di fisico o dei baci. Lui è stato molto dolce con me e mi ha detto cose carine. Parlava come se fuori ci sarebbe stata una storia. Per questo sono delusa, perché fa sembrare che lui non ha vissuto la stessa cosa che ho vissuto io. Ti dico che secondo me lui sta ancora male per la sua ex fidanzata. Guarda che io ho pensato proprio questa cosa”.