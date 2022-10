Pamela Prati è scoppiata in lacrime parlando di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip durante l’ultima diretta si è parlato del caso di Marco Bellavia, che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione di Ciacci al Televoto Flash. Pamela Prati è scoppiata in lacrime parlando dell’ex concorrente.

Pamela Prati in lacrime per Marco Bellavia

Nella casa del GF Vip tra Pamela Prati e Marco Bellavia c’era stato un iniziale avvicinamento ma poi entrambi hanno finito per allontanarsi e il concorrente, preso di mira dai suoi coinquilini, ha lasciato il programma. Nelle ultime ore il caso è stato affrontato in diretta tv e ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione di Giovanni Ciacci. Pamela Prati, pentita per il suo comportamento con Marco Bellavia, è scoppiata in lacrime e ha detto: “Sento dolore, tanto.

Mi dispiace non averlo capito e non averlo aiutato, adesso capisco quando mi ha detto “tu sei come me”. Gli chiedo scusa e fuori da qui se vorrà ci voglio parlare e scusarmi personalmente, mi sono fatta condizionare, hanno visto una cosa bella tra noi e hanno voluto dire la loro. Sono stata gelosa, pensavo mi prendesse in giro e lo sai quante ne ho passate”.

In tanti sognavano già una liaison tra i due e si chiedono se, una volta che Pamela Prati sarà uscita dalla Casa, avranno un ulteriore chiarimento.