GF Vip, Paolo Bonolsi alla finale del programma: “Ma solo ad una condizione”

Paolo Bonolis sarà alla finale del GF Vip, ma a una sola condizione da lui stesso espressa.

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Paolo Bonolis sarà l’ospite specaile della finale del GF Vip, ma lui stesso avrebbe però preteso una speciale condizione.

Paolo Bonolis al GF Vip

Paolo Bonolis sarà alla finale del Grande Fratello Vip ma a una sola condizione: secondo la giornalista di Chi, Azzurra Della Penna, il conduttore avrebbe infatti chiesto che sua moglie, Sonia Bruganelli, abbandoni definitivamente il ruolo di opinionista al reality show dopo la finale del programma.

“Oggi possiamo aggiungere una piccola postilla: sapete cosa ha voluto in cambio per questa partecipazione? No, non opere di bene.

Ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui avesse partecipato alla finale del Grande Fratello Vip, quella sarebbe stata l’ultima puntata di Sonia Bruganelli, ovvero la sua dolce metà. E così sarà!”, ha dichiarato Azzurra Della Penna a Casa Chi.

Sonia Bruganelli e la partecipazione al programma

Tra liti e clamore, la partecipazione di Sonia Bruganelli al programma è stata osannata dal pubblico televisivo ma, a quanto pare, la stessa conduttrice aveva svelato di non voler partecipare al Grande Fratello Vip per la seconda volta.

“Il prossimo anno non ci sarò.

Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia”, ha confessato in merito al suo imminente addio al format tv. Se lei non sarà presente al GF Vip 7, chi prenderà il suo posto? Al momento sulla questione non vi sono conferme.