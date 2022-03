GF Vip, parla il capoprogetto: “Cosa non si vede e cosa succede dietro le quinte”

Andrea Palazzo, il capoprogetto del GF Vip, racconta alcuni dei segreti del dietro le quinte del reality show: le differenze con le edizioni passate

Il capoprogetto del reality show più seguito d’Italia, spiega come funziona la macchina organizzativa dietro al Grande Fratello Vip.

Il suo nome è Andrea Palazzo ed è il deus ex machina della Casa di Cinecittà da 22 anni. Palazzo è il responsabile, tra le altre cose, anche della scelta dei protagonisti del reality, da lui selezionati sin dall’esordio dello show.

L’intervista ad Andrea Palazzo e l’evoluzione del reality

Palazzo è stato intervistato dal settimanale ‘Oggi’ e ha raccontato alcune curiosità sull’evoluzione dello show dagli albori: “Le dinamiche nella Casa sono diventate simili alle soap opera.” Palazzo ammette che ad oggi a volte devono intervenire degli “Attivatori di storie“, che indicano la via da seguire ai protagonisti nella Casa.

“Io credo che quella del Truman Show sia una suggestione più vicina al primo Gf che a quello di adesso… Ora c’è una consapevole complicità tra chi si affida al gioco e noi, che facciamo una scommessa su quello che potrebbe succedere facendolo entrare in Casa. Le dinamiche umane sono imprevedibili, la scommessa non la perdi mai, perché anche se il personaggio ti spiazza e va in una direzione che non avevi previsto per lui, puoi andargli dietro.

Noi ci limitiamo a inserire degli attivatori di storie.”