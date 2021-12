Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ha raccontato come è finito il loro rapporto, svelando qualche dettaglio sul comportamento del suo ex mar

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ha raccontato come è finito il loro rapporto, svelando qualche dettaglio sul comportamento del suo ex marito.

GF Vip, parla Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli: “Lui guarda tutte per vedere se lo guardano”

Katarina Raniakova conosce molto bene Alex Belli, al punto di essere convinta che il copione si stia ripetendo. L’ex moglie dell’attore, al settimanale Chi, ha ricordato che l’uomo aveva fatto la stessa cosa anche con la Buccino all’Isola dei Famosi, con gli stessi comportamenti che sta avendo ora con Soleil Sorge. La modella a quell’epoca ha sofferto moltissimo, arrivando a perdere sei chili. “Ma non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’ inizio.

Così tu pensi: ‘Lui è la mia famiglia’. Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa. Mi avrebbe detto: ‘Figlia mia, io non ti ho cresciuto per questo’” ha dichiarato Katarina Raniakova. “Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che incontrerà lì. Lui ne è sempre convinto in quel momento.

Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano…” ha aggiunto.

GF Vip, parla Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli: i tradimenti

Katarina Raniakova ha descritto Alex Belli come un uomo vanitoso, narcisista, egocentrico, che tradisce sempre. Ha raccontato di averlo beccato poco prima del matrimonio, quando erano fidanzati da cinque anni. Aveva trovato delle foto sul suo computer, ma poi ha deciso di perdonarlo e si sono sposati.

Lui ha continuato a tradirla. “Mi ha fatto un elenco di nomi di persone con cui mi aveva tradito. Persone di cui sapevo, persone di cui sospettavo e anche persone che proprio non immaginavo. E ha aggiunto: ‘Perché tu devi sapere che io sono questo!’ Alla fine gli ho detto: ‘Senti, ci dobbiamo separare’. Lui, allora, si è buttato a terra, ha cominciato a piangere. A quel punto io vedevo tutto, non dovevo più immaginare niente, era tutto chiaro. Era maggio, avevamo due lavori insieme, due campagne, le abbiamo scattate e poi gli ho mandato le carte della separazione…” ha raccontato la modella.

GF Vip, parla Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli: “Diceva che si voleva ammazzare”

“Sono tornata a casa, perché lui diceva che si voleva ammazzare. Poi, due giorni prima di Capodanno, è morto mio nonno, lui era in giro per feste, dopo parecchi tentativi sono riuscita a trovarlo, gli ho detto questa cosa e lui: ‘Prendi la macchina e vai’. Alla fine sono arrivata a casa mia, in Slovacchia, da sola. Di fronte alla salma di mio nonno ho visto mia sorella con suo marito, mia mamma con il suo compagno e… e io sola, e ho pensato: ‘Sono la metà di niente’. Sono tornata a Milano e finalmente gli ho detto: ‘Dobbiamo divorziare, abbiamo fatto una casa insieme, ma dammi solo quello che mi serve per prendermi un monolocale e me ne vado io” ha raccontato Katarina Raniakova, parlando della fine della loro relazione.