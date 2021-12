GF Vip, Patrizia Pellegrino e la morte del figlio: “Come se mi avessero strappato il cuore”

Al GF Vip, Patrizia Pellegrino ha ripercorso alcune fasi difficili della sua vita e in particolare la più drammatica, ossia quella della morte del figlio.

Puntata di confessioni aperte quella del Grande Fratello Vip del 6 dicembre 2021 per una concorrente, stiamo parlando di Patrizia Pellegrino, che ha scelto di raccontare ad Alfonso Signorini alcuni momenti difficili della sua vita, in particolare la drammatica perdita di suo figlio.

GF Vip, Patrizia Pellegrino racconta della drammatica perdita di suo figlio

Patrizia Pellegrino, prima della sua eliminazione dal reality, ha rivelato ad Alfonso Signorini alcuni dettagli della sua vita, in particolare ha parlato del dramma della perdita di suo figlio Riccardo, morto dopo appena 10 giorni di vita, ecco le sue dichiarazioni:

“Aveva superato la settimana, ma il giorno che sono andata a prenderlo è entrato Pietro dicendomi che non c’era più. È come se una mano mi avesse strappato il cuore da dentro, come se non ci fosse più nulla di me”.

GF Vip, Patrizia Pellegrino parla della figlia Arianna

La figlia di Patrizia Pellegrino, Arianna, ha deciso di mandare un videomessaggio alla madre nel corso della puntata del 6 dicembre 2021, questa dedica è stata l’occasione per l’attrice campana di poter raccontare anche dei momenti difficili vissuti con la ragazza, che a causa di una rara malattia genetica, ha dovuto subire molte operazioni, ecco le parole della showgirl a riguardo:

“Dopo ogni operazione lei mi guardava negli occhi e mi diceva di odiarmi, perchè non la accettavo per quello che era. Ma noi mamme vogliamo solo il meglio per loro, dar loro tutto per essere autonome. Per me è già perfetta e voglio solo questo”.

GF Vip, Patrizia Pellegrino e la lotta contro il tumore al rene

Nel corso della puntata del 6 dicembre 2021 del Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino ha ripercorso insieme al padrone di casa, Alfonso Signorini, anche un altro momento difficile della sua vita, ovvero quello della sua battaglia contro il tumore al rene, che le è stato diagnosticato nel 2020, ecco cosa ha dichiarato a riguardo: