GF Vip, Patrizia Rossetti e Attilio Romita: scatta il bacio

Nella casa del GF Vip, durante Obbligo o Verità, Patrizia Rossetti e Attilio Romita si sono scambiati un romantico bacio sulle labbra e tra i fan c’è igà chi sogna una storia tra i due.

Patrizia Rossetti e Attilio Romita: il bacio

I concorrenti del GF Vip si sono concessi un’ora di svago giocando a Obbligo o Verità e, dopo il bacio scattato tra Nikita e Daniele – che non ha mancato di infiammare i social – anche Patrizia Rossetti e Attilio Romita si sono baciati. I due hanno ballato un lento con tanto di casqué finale e alle fine si sono scambiati senza indugio un bacio sulle labbra. Sui social in tantissimi credono che i due si piacciano e che tra loro possa nascere qualcosa di più che una semplice amicizia, ma com’è noto Attilio Romita è impegnato sentimentalmente.

Attilio Romita: la vita privata

Dal 2016 Attilio Romita è legato all’imprenditrice barese Mimma Fusco, madre di sua figlia Alessia. I due non si sono mai sposati, ma sono più felici e uniti che mai. Il giornalista in passato non ha escluso di sposare prima o poi la sua compagna e a tal proposito ha detto: “Mi sento buffo alla mia età a sposarmi… Lei vorrebbe fare un matrimonio con la festa, ma alla mia età…

Avremmo anche un posto , una masseria pugliese carina, può darsi che succeda”. Mimma Fusco commenterà il bacio che c’è stato tra lui e Patrizia Rossetti al GF Vip? In tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.