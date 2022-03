GF Vip, perché la linea della vita di Davide non è andata in onda: i motivi

In tanti si sono chiesti come mai la linea della vita di Davide Silvestri non sia stata mandata in onda al GF Vip: le ipotesi in circolazione.

Molti tra i fan del GF Vip credono che Davide Silvestri possa essere il vincitore di questa sesta edizione del programma e c’è anche chi ha creduto che un indizio lo confermerebbe.

Davide Silvestri vincitore del GF Vip?

Il 14 marzo termina il GF Vip 6 e in tanti credono che tra i finalisti rimasti in gara possa essere Davide Silvestri a guadagnarsi la vittoria.

Addirittura c’è anche chi ha ipotizzato (come del resto Dayane Mello) che il programma non abbia mai mandato in onda la linea della vita di Davide proprio per riservarla all’ultima puntata della finale. La questione al momento resta senza conferme e potrebbe essersi trattato di una semplice casualità, anche se è certo che molti tra i fan del programma sperano di vedere Silvestri in veste di vincitore del reality show.

Lo sfogo di Dayane Mello

Dayane Mello sperava che a vincere questa edizione del programma fosse Soleil Sorge e sui social si è scagliata contro la produzione del GF Vip affermando che secondo lei si tratterebbe di uno show truccato.

“Certo che dico truffa, tutto il Brasile stava votando, che strano il televoto flash sempre tutto bloccato, ma dai. Mi prendete per cosa? Mica sono nata ieri. Sappiamo già che loro hanno il vincitore, siamo qui per cosa?”, ha tuonato Dayane Mello attraverso i social.

La videnda avrà ulteriori sviluppi? E Davide Silvestri sarà davvero il vincitore del reality show come hanno ipotizzato in molti? Per saperlo non resta che attendere il 14 marzo, giorno in cui andrà in onda la finale del programma.