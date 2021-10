Gf Vip, polemiche contro Alfonso Signorini da parte di Lorenzo Amoruso e Angela da Mondello

Nuove critiche verso Signorini: cos'è successo? A indirizzarle sono Angela da Mondello e Lorenzo Amoruso.

Dopo la polemica per la difesa di Soleil, protagonista di accese discussioni nella casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato coinvolto in nuove critiche. Ad averle indirizzate sono Angela da Mondello e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, compagno di una gieffina.

Gf Vip, polemiche contro Signorini

Le accese discussioni nate all’interno della casa più spiata d’Italia (anche in diretta in prima serata) hanno animato l’ultima puntata del famoso reality, alternate a sorprese commoventi e toccanti, rivelazioni importanti e regali particolarmente divertenti (come l’incontro tra la Cipriani e il fidanzato, che hanno alimentato non pochi meme sul web). Dopo la puntata, tuttavia, non sono mancate nuove critiche verso il padrone di casa, Alfonso Signorini.

Le ultime polemiche, in seguito alla puntata di lunedì 4 ottobre sono arrivate da Lorenzo Amoruso e Angela da Mondello.

Gf Vip, nuove polemiche indirizzate a Signorini: parla il compagno di Manila

I fan aspettavano la sorpresa all’ex Miss Italia, Manila Nazzaro. Il compagno, il calciatore Lorenzo Amoruso, aveva anticipato ai fan che nel corso della puntata i due si sarebbero incontrati.

Tuttavia, a Manila non è stato dedicato alcuno spazio durante la puntata e per lei nessuna sorpresa.

Così, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’Amoruso ha chiesto scusa ai molti fan della coppia e ha scritto: “Non è stata colpa mia, è stato il Grande Fratello. Ha deciso di spostarlo, avranno avuto problemi di scaletta. Non so che dirvi, aspettiamo, che devo dirvi”. A un utente che gli ha chieto informazioni avrebbe scritto: “Lascia stare, sono incaz**to”.

Gf Vip, polemiche a Signorini da parte di Angela da Mondello

Anche Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello, si è scagliata contro Signorini. “Non ce n’è Covid”, ha detto Francesca Cipriani quando era vicina al suo fidanzato. Ma il conduttore la riprende e aggiunge: “Ho già sentito quella frase”.

Così Angela da Mondello, sentendosi chiamata in causa, ha poi dichiarato: “Non so perché ce l’hai con me”.