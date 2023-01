GF Vip, presunta truffa ai danni di alcune fan di Oriana Marzoli

Secondo quanto raccontato da alcuni utenti di Twitter, una ragazza aveva organizzato una raccolta fondi per inviare un aereo con un frase di supporto per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ma la giovane sarebbe scomparsa dopo aver ricevuto i bonifici senza mantenere la promessa.

Grande Fratello Vip, la presunta truffa social ai danni dei fan di Oriana

Nelle ultime ore sono comparsi su Twitter diversi messaggi scritti da fan di Oriana Marzoli, in cui si racconta una presunta truffa organizzata per loro da una ragazza. Secondo quanto scritto da questi utenti, la ragazza avrebbe finto di organizzare una raccolta fondi per poi fare una sorpresa a Oriana e Daniele. L’idea era quella di inviare un aereo con una scritta di supporto alla coppia, ma qualcosa sarerbbe andato storto.

Da quanto si apprende, infatti, la ragazza avrebbe preso i soldi delle fan e poi avrebbe fatto perdere le tracce.

I commenti sui social

Va sottolineato che al momento, per quanto se ne stia parlando con insistenza su Twitter, non ci sono vere conferme che la vicenda sia realmente accaduta. Alcuni utenti, però, hanno preso a cuore la situazione, dando consigli alle persone che sarebbero state truffate: “Che questo episodio valga di lezione: quando donate soldi per un aereo assicuratevi che la persona sia seria.

Non versate soldi a chiunque apra una raccolta.

E comunque se quello che raccontate è vero, DOVETE denunciare la persona.”