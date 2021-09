GF Vip, prima lite tra Raffaella Fico e Soleil Sorge: “È perfida”

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip è scoppiata una lite tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, che sono partite con il piede sbagliato.

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip è già scoppiata una lite. Le protagoniste sono state Raffaella Fico e Soleil Sorge, che hanno già mostrato un bel caratterino. Le due donne sono passate agli insulti e la Fico ha sottolineato che trova l’ex protagonista di Uomini e Donne particolarmente “perfida“, dopo una frase molto pesante che sembra essere stata ignorata da Alfonso Signorini.

Quel “Bye Bi.ch”, però, non è passato inosservato al pubblico.

GF Vip: prima lite tra Raffaella Fico e Soleil Sorge

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip si è immediatamente notata l’antipatia tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Sarà sicuramente una convivenza molto turbolenta, come si è potuto notare durante la prima serata. La Fico ha cercato di ignorare il gesto di Soleil, che a malapena l’aveva salutata, ma non ha potuto fare a meno di reagire alle ulteriori provocazioni, soprattutto durante le nomination.

In quel momento le due si sono scontrate, scatenando la prima lite di questa edizione, soprattutto a causa di una frase della Sorge, che Alfonso Signorini ha abilmente ignorato, ma che il pubblico ha notato subito.

GF Vip: la frase di Soleil Sorge

Soleil Sorge, dopo l’indifferenza di Raffaella Fico al suo mancato saluto, ha deciso di nominarla durante le nomination palesi tra donne.”Prima di entrare qui, mi era antipatica, poi però dopo averla vista nella Casa mi ero persino ricreduta.

Forse mi sbagliavo” ha dichiarato Raffaella Fico. Soleil ha cercato di giustificarsi spiegando di aver fatto la sua scelta andando per esclusione e sottolineando che non si tratta di un fatto personale. Ha, però, concluso il suo discorso in modo molto maleducato, con la frase “By Bi.ch“, che significa “Ciao Str…a“, che ovviamente non è piaciuto per niente alla Fico. “Per fortuna che tra donne bisogna essere solidali, non mi sembra carino dire certe cose davanti a tutti.

È perfida” ha risposto.

GF Vip: la frase di Soleil è stata ignorata

Nonostante Raffaella Fico abbia risposto e cercato di protestare dopo la frase di Soleil, il conduttore e le opinioniste hanno completamente ignorato le sue parole. Alfonso Signorini aveva annunciato che quest’anno il nuovo regolamento si basava sulla tolleranza. Niente più squalifiche a raffica, quindi. “Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata” ha spiegato. Probabilmente questo è il motivo per cui non c’è stata alcuna reazione alla frase di Soleil Sorge.