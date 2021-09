GF Vip, prime docce delle concorrenti: Ainett in costume sgambato, Clarissa e Soleil in micro bikini

Al GF Vip, le prime docce in diretta delle concorrenti hanno messo in mostra la fisicità di Ainett Stephens, Soleil sorge e Clarissa Hailé Selassié.

Uno dei momenti più iconici delle varie edizioni del Grande Fratello Vip è rappresentato dal momento in cui i concorrenti appaiono dinanzi ai riflettori mentre si fanno la doccia. La sesta edizione del reality show non ha fatto attendere i telespettatori che hanno potuto osservare alcune delle protagoniste della stagione 2021 intente a lavarsi mentre indossano bikini succinti e costumi sgambati.

GF Vip 2021, prime docce delle concorrenti: il momento atteso dai telespettatori

Non esiste privacy al GF Vip, è la regola principale dell’ormai noto reality show Mediaset. Pertanto, anche in questa nuova edizione del format, che ha debuttato lo scorso lunedì 13 settembre, un gruppo di 22 “vip” – più o meno famosi – si ritrova a vivere h24 sotto i riflettori.

In questo contesto, oltre alle dirette e alle rivelazioni talvolta eccessivamente intime, uno dei momenti più attesi dai fan del programma è rappresentato dalle docce che i concorrenti fanno in diretta, sfoggiando i propri costumi da bagno e mettendo in risalto il proprio aspetto fisico.

Tra le prime concorrenti a essersi cimentate con la doccia in diretta, ci sono state Ainett Stephens, la principessa Clarissa e Soleil Sorge.

GF Vip 2021, prime docce delle concorrenti: Ainett in costume ultra sgambato

Ainett Stephens, la modella venezuelana nota per aver interpretato la “Gatta Nera” nel programma Il Mercante in Fiera, è probabilmente la concorrente dotata di maggiore sensualità tra i coinquilini.

Al momento della doccia, la showgirl – che pare abbia attirato le attenzioni del giovane Tommaso Eletti – ha optato per un costume intero di colore giallo, super sgambato e connotato da stringhe sui fianchi, spalline ultrasottili e un’ampia scollatura.

Il capo indossato ha messo in risalto le curve provocanti della donna che si è imposta come “regina di femminilità” all’interno della casa più spiata d’Italia.

GF Vip 2021, prime docce delle concorrenti: Clarissa e Soleil in micro bikini

Dopo Ainett Stephens, l’area doccia è stata conquistata da Soleil Sorge e Clarissa Hailé Selassié. Entrambe, per l’occasione, hanno deciso di indossare un micro bikini, composto da tanga sgambato e reggiseno a triangolo.

La differenza tra i due costumi era legata esclusivamente al colore: la principessa Clarissa, infatti, ha scelto un capo pezzato sui toni del nero e del beige mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preferito un bikini total black.