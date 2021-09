GF Vip, primo amore tra i concorrenti: “Spero che lei capisca, ma non se ne rende conto”

A pochi giorni dal debutto ufficiale della sesta edizione del GF Vip, pare che sia già nata la prima love story tra due concorrenti della Casa.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato in prima serata lo scorso lunedì 13 settembre: a distanza di appena una settimana, pare che all’interno della Casa più spiata d’Italia stia già per nascere la prima storia d’amore della stagione.

GF Vip, primo amore tra i concorrenti: il successo della quinta edizione

Nella serata di lunedì 13 settembre, è stata trasmessa la prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il famoso reality show Mediaset nuovamente affidato alla conduzione di Alfonso Signorini.

L’ultima stagione del programma è tornata su Canale 5 dopo una quinta edizione che ha riscosso un successo di pubblico non indifferente. Al successo del format, hanno sicuramente contribuito il prolungamento dello show che si è protratto per circa sei mesi e la personalità dei personaggi che hanno popolato la Casa.

In particolare, i telespettatori si sono appassionati alle storie d’amore che sono sbocciate tra i “vip” mentre partecipavano al programma. Come dimenticare, infatti, il triangolo amoroso che ha avuto come protagonisti Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi oppure la storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga?

GF Vip, primo amore tra i concorrenti: la nascita di una nuova love story?

In considerazione delle love stories nate nel corso del programma, quindi, i telespettatori si aspettano di assistere a momenti altrettanto avvincenti durante la nuova edizione del GF Vip.

E sembra che le loro aspettative non verranno deluse.

A solo una settimana dall’inizio della sesta edizione del reality show, infatti, pare che stia già nascendo del tenero tra due inquilini che abitano la Casa.

GF Vip, primo amore tra i concorrenti: Manuel Mateo Bortuzzo e Lucrezia Hailiè Selassiè

Tra i concorrenti che stanno partecipando alla nuova stagione del programma, Gianmaria Antinolfi era considerato come l’inquilino che più di chiunque altro avrebbe potuto iniziare una love story nella Casa.

L’uomo, tuttavia, non sembra essere interessato a nessuna delle ragazze e delle donne che hanno aderito al reality.

Con il trascorrere dei giorni, però, si sta verificando un progressivo e sempre più intenso avvicinamento tra il nuotatore Manuel Mateo Bortuzzo e Lucrezia Hailiè Selassiè. I due, infatti, appaiono sempre insieme, scambiandosi spesso abbracci, carezze e coccole.

Nella giornata di lunedì 21 settembre, confrontandosi e confidandosi con Malia Nazzaro, Manuel Mateo Bortuzzo ha spiegato di considerare Lucrezia Hailiè Selassiè estremamente bella quando si mostra “acqua e sapone”, anche se la ragazza non ama il suo aspetto e, per questo motivo, ha scelto di ricorrere spesso alla chirurgia estetica e di esagerare con il make-up.

A questo proposito, il nuotatore ha dichiarato: “Spero che lo capisca che è più bella al naturale, tanto glielo posso anche dire ma lei non se ne rende conto”