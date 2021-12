GF Vip, primo litigio acceso tra Soleil e Alex: “Hai manie di protagonismo”

Primo litigio acceso tra Soleil Sorge e Alex Belli. La gieffina ha accusato Belli di aver mancato di rispetto gli altri concorrenti.

Dopo che qualche giorno fa Alex Belli aveva dichiarato a Soleil di essere innamorato di lei. tra i due gieffini è arrivata subito aria di tensione. Soleil ha infatti accusato l’attore di aver mancato di rispetto gli altri concorrenti durante un gioco moderato dallo stesso Belli.

“Mi irrita la mancanza di rispetto”, ha dichiarato Soleil con un tono seccato.

Litigio Soleil Alex, l’antefatto

Tutto ha avuto inizio con un banale gioco durante il quale gli autori hanno invitato i concorrenti all’interno della casa a presentarsi ai nuovi “inquilini” attraverso alcuni ricordi di ciò che è avvenuto durante questa prima parte di Reality. Ad Alex Belli è toccato il compito di moderare, ed è stato proprio da lì che Soleil, non gradendo gli atteggiamenti dell’attore si è alzata ed è andata via.

L’attore nel tentativo di capire cosa ci fosse dietro al comportamento di Soleil l’ha raggiunta.

Litigio Soleil Alex, l’attore: “Hai mancato di rispetto andandotene”

Belli all’accusa di Soleil di aver mancato di rispetto ha prontamente replicato: “Tu hai mancato di rispetto andandotene. Non vedi mai le tue mancanze di rispetto, vedi sempre quelle degli altri. Tu sei sempre dalla parte della ragione, sei sempre quella giusta”.

Litigio Soleil Alex, Sorge: “Hai manie di protagonismo”

Non si è fatta attendere la risposta di Soleil che ha immediatamente accusato Alex di non lasciare a nessuno spazio per parlare: “Se vuoi parliamo di questo momento ben preciso, ma generalizzare è fuori da ogni logica. Evita di dire ‘Tu sei sempre, tu sei sempre…’. Vai a giudicare qualcun altro. Io non lo faccio sempre di alzarmi e andare via. L’ho fatto oggi, perché non lasci lo spazio a nessuno per parlare.

Hai una mania di protagonismo che è stancante”.

Belli, proprio stava per andarsene ha risposto: “Fidati che ho 40 anni, non ho manie di protagonismo, le hai te”. A mettere l’ultima parola è stata però Soleil: “Io sono protagonista, tu invece hai la mania tesoro mio”.