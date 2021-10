GF Vip, Raffaella Fico contro Soleil Sorge: “Verrà valutato nelle sedi opportune”

Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 29 ottobre con la quattordicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad un confronto tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata Raffaella Fico. A tal proposito, nella clip di presentazione, ha dichiarato: “Dopo 13 anni rientro nella casa del Grande Fratello. Vengo da una famiglia molto umile, tornavo da scuola e davo una mano a mamma e mamma in bottega. Sono una abbastanza sveglia e nella casa non mi farò ingannare.

Dopo quel GF ho fatto tanta strada, ho fatto tanta televisione, canto anche. Ho fatto anche la modella, ho posato per dei calendari, posso dire di aver avuto un grande amore”.

Raffaella Fico, la quattordicesima puntata del GF Vip

Nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia Raffaella Fico non ha instaurato un rapporto idilliaco con Soleil Sorge.

Proprio la Fico, che è stata eliminata venerdì scorso, ha avuto modo di parlare con la concorrente nel corso della quattordicesima puntata del reality. Per l’occasione è stato trasmesso un filmato con un riassunto di tutte le liti tra le due vip. Poco dopo Raffaella Fico e Soleil Sorge hanno avuto modo di confrontarsi in giardino.

Qui Raffaella Fico ha voluto sottolineare di non aver gradito alcune sue affermazioni. A tal proposito, infatti, ha affermato: “Sono qui per dirti innanzitutto un po’ più di umanità.

Dentro la casa si può essere più o meno amici ma ci sono affermazioni di pessimo gusto che non vanno fatte. Io prima di essere una concorrente del GF sono una donna e una mamma, sentirti dire determinate parole mi ha offesa tantissimo, vanno oltre il gioco. Le tue strategie non mi interessano, resto della stessa opinione su di te”.

Raffaella Fico, il confronto con Soleil Sorge

Soleil Sorge, dal suo canto, ha replicato: “Io vedo solo tanta ipocrisia, quello che ha detto lo deve dire a se stessa.

Ho sbagliato a rispondere con sarcasmo. Quando sarò madre, ci sto lavorando, spero di essere un esempio migliore. Vedere una donna che si pone così verso un’altra donna e crea dinamiche…ora tutti sono più sereni e carini nei miei confronti. Il tuo pensiero è questo, il mio è un altro. Il bye bitch l’ho detto per ridere, era detto in modo giocoso. Avrò sbagliato? Magari sì se l’ha letto così”.

Raffaella Fico ha quindi proseguito: “Su quella frase io non posso aggiungere altro, mi fermo qui perché verrà valutato nelle sedi opportune. Non posso andare oltre su queste frasi e su queste affermazioni”. Soleil Sorge ha quindi replicato: “Tesoro non conosci la legge se pensi di potere fare una cosa del genere per un termine scherzoso e con intenzioni scherzose”.