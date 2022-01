GF Vip, Raffaella Fico non è più in studio: i motivi della sua assenza

Raffaella Fico non è più entrata nello studio del Grande Fratello Vip insieme agli altri concorrenti eliminati. Il motivo svelato da Gabriele Parpigli

Raffaella Fico non è più entrata nello studio del Grande Fratello Vip insieme agli altri concorrenti eliminati. Il motivo è stato svelato da Gabriele Parpiglia.

GF Vip, Raffaella Fico non è più in studio

I telespettatori del Grande Fratello Vip si sono accorti che Raffaella Fico non era in studio come al solito, seduta tra i concorrenti che sono stati eliminati.

In tanti si sono chiesti per quale motivo è sparita durante le ultime puntate del reality show e nelle ultime ore è stata data una risposta da parte di Gabriele Parpiglia, che ha voluto svelare il motivo.

GF Vip, Raffaella Fico non è più in studio: il motivo dell’assenza

“Non è mai più andata in studio, non è più presente. Come se non avesse fatto più parte del Grande Fratello. Non viene più, non vuole avere niente a che fare con questo Grande Fratello” ha dichiarato il giornalista Gabriele Parpiglia nello spazio Instagram di Casa Chi.

A quanto pare Raffaella Fico ha voluto prendere le distanze dalla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, nonostante abbia fatto parte del primo cast di questa edizione.

GF Vip, Raffaella Fico non è più in studio: la risposta della ex concorrente

Raffaella Fico ha smentito la versione data da Gabriele Parpiglia. “Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanze, ma tornerà presto in studio per assistere alle dirette di Alfonso Signorini” ha dichiarato la diretta interessata ai microfoni di Rtl 102.5.

“Molte persone non sono vere in tutto e per tutto, non vengono fuori per quello che poi sono realmente” ha aggiunto l’ex concorrente.