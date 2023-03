Rissa sfiorata al GF Vip Party tra i fan dei Donnalisi e quelli degli Incorvassi. A riportare la calma ci ha pensato Giulia Salemi, ma Soleil Sorge, in collegamento con loro, è apparsa sconvolta.

GF Vip, rissa sfiorata tra i fan dei Donnalisi e degli Incorvassi

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Party, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli si sono collegati in studio con Giulia Salemi. Quest’ultima ha presentato la fan più sfegatate dei Donnalisi, tale Alba, e quella degli Incorvassi, Carmela. Le due, tra un’offesa e l’altra, sono quasi arrivate alle mani.

Donnalisi contro Incorvassi: il confronto è surreale

“Antonella è vera, questa non capisce niente!“, ha tuonato la fan dei Donnalisi. Carmela ha prontamente replicato: “Non offendere bella, io capisco tutto e guardo tutto del GF Vip. Antonella ha le lacrime finte come le tue Alba! Adesso se ne va quest’altra piagnona“. L’atmosfera si è scaldata in un lampo, soprattutto quando la sostenitrice di Edoardo e Antonella ha spintonato la rivale degli Incorvassi.

Giulia Salemi riporta la calma

“Oh non mi spingere, ma che stai a fare?!“, ha tuonato la fan degli Incorvassi. Giulia si è subito intromessa, riportando la calma in studio. A questo punto, la fan dei Donnalisi ha abbracciato la rivale e ha dichiarato: “Io Antonella la posso capire bene perché io a casa mia ho passato lo stesso con una persona. Lei piange ed è vera, io mi ci sono ritrovata in quella situazione. Abbiamo fatto la pace comunque. Adesso diamo il buon esempio, non si litiga sui social, non bisogna minacciare o insultare promesso. Adesso saremo due migliori amiche“.